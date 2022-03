Agropoli, le primarie fanno paura: salta l’accordo

Le primarie fanno paura e alla fine salta il tavolo politico voluto per individuare il candidato sindaco della coalizione di centro sinistra ad Agropoli. Emidio Cianciola sarebbe stato il primo a fare un passo indietro, evidentemente troppo timoroso di non avere la forza necessaria per affrontarle.

Adamo Coppola, il più deciso a confrontarsi alle primarie, sarà dunque il candidato della coalizione di centro sinistra, anche se resta il rebus dei socialisti che sono da mesi in bilico e indecisi sulla posizione da prendere.

Potrebbe andare autonomamente anche Elvira Serra, che a questo punto perderebbe il simbolo di Italia Viva. La Serra, però, potrebbe mettere il bene della città davanti a tutto e accettare un accordo con precise garanzie programmatiche.