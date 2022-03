Vallo: avviso pubblico per la gestione della Biblioteca comunale

Il Comune di Vallo della Lucania, con a capo il sindaco Antonio Sansone, intende affidare, sperimentalmente per il periodo di un anno, a soggetti quali Associazioni, con sede nel territorio comunale, il servizio di apertura al pubblico e gestione della Biblioteca Comunale e dell’Archivio Storico; siti nel Palazzo della Cultura (ex Convento dei Domenicani) in via Mons. Enrico Nicodemo.

Diversi i servizi che dovranno essere erogati, tra cui i servizi di riordino, custodia, apertura al pubblico e gestione della Biblioteca Comunale e dell’Archivio Storico.

I soggetti interessati, potranno presentare domanda utilizzando esclusivamente la modulistica consultabile presso l’albo pretorio del comune; la domanda e la documentazione dovrà essere contenuta in un plico chiuso, con l’indicazione del mittente, riportante la dicitura “Selezione per l’affidamento del servizio di riordino, custodia, apertura al pubblico, promozione e gestione della Biblioteca Comunale e dell’Archivio Storico” entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del 20° giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio on line del Comune di Vallo della Lucania.

Il plico contenente la domanda e la relativa documentazione deve pervenire all’Ente, a pena di esclusione, con una delle seguenti modalità: Consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Vallo della Lucania sito in Piazza Vittorio Emanuele II n. 44 – 84078; Pec all’indirizzo: prot.vallodellalucania@legalmail.it; Raccomandata con ricevuta di ritorno.