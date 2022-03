Nuova sconfitta per la New Basket Agropoli Paestum

Sconfitta per la New Basket Agropoli Paestum nell’ottava giornata di ritorno contro la capolista JuveCaserta Academy. Gli ospiti partono subito forte e dopo 5 minuti si portano sul +6. La New Basket reagisce con l’energia di Niang dalla panchina ma Caserta gioca con cinismo e lucidità e allunga a fine quarto per il 10-23. Ottima partenza nel 2° quarto per i delfini che piazzano un break grazie a Niang e D’Urzo per il – 8.

La JuveCaserta controlla il margine di vantaggio, ma la New Basket resta a contatto trovando punti soprattutto nel pitturato e accorcia fino al 31-36. Alla ripresa, Borrelli sigla la tripla del 38-40. La partita è equilibrata, Farese segna dall’arco per il 49-48 a due minuti dalla sirena del 3° quarto e porta in vantaggio i delfini.Finale pirotecnico di quarto, prima con la tripla di Farese e poi con quella di Borrelli che porta il punteggio sul 55-53.

Nel 4° quarto la gara prosegue sui binari dell’equilibrio, gli ospiti si riportano in vantaggio sul 60-61 a 6 minuti dalla fine. Nelle battute finali, la JuveCaserta allunga con Cioppa, la New Basket reagisce con Mavric ma il canestro finale di Markus sigilla il risultato sul 72-78. Sconfitta con onore per la New Basket Agropoli Paestum, orfana ancora di Pekic, che resta a 16 punti mentre la capolista Caserta vola a 32 punti in classifica.

Tabellino

New Basket Agropoli Paestum

Norci 2, Farese 12, D’Urzo 6, Cogliano, Lepre 2, Mavric 20, Niang 14, Dell’Omo 6, Borrelli 10, Porreca, Pekic.

All.re: Lepre

JuveCaserta Academy

Mastroianni 2, Bagdonavicious 5, Greco 14, Markus 13, Kuvekalovic 22, Cioppa 14, De Ninno 8, D’Aiello, Romanelli, Pagano, Pisapia, Miraglia.

All.re: D’Addio