Centro recupero tartarughe: Comune di Ascea sarà supporto logistico per le attività

Il Comune di Ascea, guidato dal sindaco Pietro D’Angiolillo, a sostegno del Centro di Recupero Tartarughe Marine stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli; l’Ente ha difatti concesso il supporto logistico, su richiesta della Responsabile del Centro, per alloggiare il personale impiegato nelle attività di campo per il monitoraggio delle spiagge, l’identificazione dei nidi, l’allestimento dei campi base per il monitoraggio delle schiuse.

Dal 2015, sul litorale del Comune di Ascea, si assiste ogni anno al fenomeno delle nidificazioni di tartarughe marine della specie C. Caretta; dal primo episodio di nidificazione si è instaurata, negli anni, una stretta collaborazione tra il Comune di Ascea e il personale del Centro di Ricerche Tartarughe Marine della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli – referente regionale e non solo per l’attività di salvaguardia e monitoraggio delle schiuse — nonché con i volontari dell’ENPA.

Le attività messe in campo con il supporto dell’Amministrazione di Ascea hanno fatto emergere l’importanza del litorale asceoto per la nidificazione della tartaruga marina Caretta Caretta ed, in particolare, il supporto logistico nella campagna di monitoraggio delle spiagge 2021 ha fatto registrare il numero record di 9 nidi — il più alto mai riportato – per un singolo tratto di costa nel Mediterraneo Occidentale — e più di 40 in Regione Campania.

Durante l’attività di controllo e monitoraggio delle spiagge il personale del Centro di Ricerche Tartarughe Marine della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli insieme ai volontari dell’ENPA realizzeranno, sul territorio comunale, attività ed azioni di educazione e sensibilizzazione sulle tematiche ambientali.