HoReCoast 2022: a Paestum ospite speciale Ernst Knam

HoReCoast ritorna in presenza, e lo fa in grande stile. La business community rivolta ai professionisti ed agli operatori Ho.Re.Ca, organizza l’ottava edizione della fiera-evento incentrata sull’universo della ristorazione e del food, che si terrà all’Hotel Ariston di Capaccio Paestum dal 16 al 18 marzo.

Ospite speciale di questa attesa edizione è Ernst Knam, noto pasticciere e maestro cioccolatiere tedesco, che darà il via alla fiera, inaugurandola mercoledì 16 marzo alle ore 9:30. Il volto televisivo di numerosi programmi di cucina, racconterà la sua esperienza personale, offrendo una testimonianza diretta di come avere successo e approcciarsi a questo mondo.



Si tratta di un appuntamento ormai tra i più rinomati del Sud Italia, un’occasione imperdibile per gli addetti al settore di conoscere da vicino le innovazioni recenti e i futuri trend del variegato contesto dell’industria alberghiera. Workshop, show cooking, laboratori, conferenze ed eventi live accompagneranno i visitatori per tutta la durata dell’evento, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19. L’ultima giornata invece, sarà dedicata esclusivamente agli studenti delle classi V degli Istituti Alberghieri dal titolo “HoReCoast Student”



L’obiettivo di HoReCoast è agevolare lo scambio e la comunicazione tra gli attori della filiera: dai produttori agli utilizzatori, con un occhio al tema del cibo e dell’alimentazione e allo sviluppo di pratiche di promozione territoriale.

