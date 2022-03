Salento: potenziamento della viabilità e sistemazione delle strade comunali

SALENTO. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gabriele De Marco, intende provvedere al potenziamento della viabilità del polo commerciale di collegamento pedonale di Via Nazionale.

Il progetto dei lavori

Nello specifico, l’Ente, ha previsto una sistemazione della bretella stradale posta alla frazione Fasana; che si innesta sulla via provinciale Orria e sbocca su Via Nazionale.

Il progetto dei lavori, prevede una spesa complessiva pari a € 400.000,00; di cui € 320.000,00 per lavori e € 33.000,00 di somme messe a disposizione.

Le finalità

L’idea dell’amministrazione, è quella di creare un ulteriore sfogo al traffico della SS18 Tirrena Inferiore, evitare ingorghi sul tratto di accesso al parcheggio e quindi del polo commerciale, collegare il tratto pedonale che costeggia tutta la via Nazionale con il polo commerciale.

Il commento

“L’opera, rappresenta un modo per migliorare la vivibilità dei cittadini, consentendo così un decongestionamento del traffico in Via Nazionale, garantendo anche una maggiore sicurezza in termini di viabilità“- così fanno sapere da palazzo di città.