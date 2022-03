Figlio negato, papà salernitano si dà fuoco

Figlio negato, papà si dà fuoco. E’ l’episodio che vede protagonista un 33enne di Nocera Inferiore ma residente in Lombardia, salvato dai carabinieri. Il gesto è stato messo in pratica nei giorni scorsi. L’uomo, che lavora al nord, da tempo denunciava di non poter vedere il suo bambino che l’ex compagna aveva portato con sé in Sicilia.

Figlio negato: i fatti

Da allora sarebbe riuscito a parlare con lui solo tramite video chiamate. Al contempo, però, il giovane papà aveva dichiarato che durante i contatti col piccolo c’erano continui momenti di disturbo sul piccolo come giochi, cibo, tv.

L’episodio

Una situazione esasperante che ha portato al gesto estremo: il 33enne era in strada, si è fermato all’interno della sua auto e dopo essersi cosparso di benzina si è dato fuoco. Provvidenziale l’intervento dei carabinieri che gli hanno salvato la vita rompendo il finestrino e trascinandolo via dall’abitacolo.

L’uomo è ora ricoverato in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita.