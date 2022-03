Vallo della Lucania: al San Luca, open day pediatrico

VALLO DELLA LUCANIA. Si svolgerà il giorno 5 Marzo 2022, dalle ore 09:00 alle ore 19:00, una seduta vaccinale open day pediatrico; bambini compresi nella fascia d’età 5- 11 anni, presso l’Ospedale San Luca.

Il Distretto Sanitario, in collaborazione con il presidio ospedaliero di Vallo della Lucania, ha deciso di organizzare un open day; per permettere a più bambini possibili, di sottoporsi a vaccinazione senza alcuna prenotazione.

L’importanza dell’open day pediatrico

Si invitano le famiglie ad accompagnare i bambini alla seduta, al fine di proteggerli; consentire loro di frequentare, con tranquillità, la scuola e ogni luogo di sport e aggregazione.

Il Covid-19, continua ad incutere timore e, quindi, è sempre consigliata l’uso della mascherina in luoghi particolarmente affollati, igienizzare le mani e il distanziamento, il vaccino in questo senso, rappresenta una scelta importante per se stessi e per gli altri.

Secondo le norme vigenti, poi, il bambino che ha ricevuto la dose di vaccino e completato il ciclo, ha l’opportunità di rimanere in classe in presenza, limitando anche lo stress dei tamponi.