Corse gratuite per lasciare l’Ucraina: tappa anche in Cilento

Corse gratuite per chi arriva dal confine tra l’Ucraina e la Polonia. E’ l’iniziativa di Flixbus che collegherà con l’Italia le città di Przemysl e Rzeszow. Opportunità, quindi, anche di raggiungere e ricongiungersi con amici e familiari che si trovano nel comprensorio del Cilento e Vallo di Diano.

Flixbus, infatti, fa scalo anche a Sala Consilina e ha tra le sue tappe intermedie Agropoli. Basta andare sul sito per richiedere uno o più biglietti gratuiti.

«Vogliamo di nuovo esprimere la nostra gratitudine al team FlixBus, ai partner locali e gli/le autisti/e che negli ultimi giorni hanno lavorato senza sosta, sia sul posto che da lontano, per aiutare i/le rifugiati/e e fornire loro opzioni di viaggio. Siamo fieri/e di voi!», commentano da Flixbus.

I pullman verdi non saranno gli unici ad offrire il trasporto gratuito dall’Ucraina. Anche Marino Bus, società italiana del trasporto passeggeri su gomma, risponde così “agli appelli alla solidarietà – si legge in una nota – nei confronti dei cittadini ucraini in fuga dal conflitto che ha investito il loro Paese e che cercano rifugio anche in Italia“.

A chi è fornito di passaporto ucraino, MarinoBus offre gratuitamente la possibilità di viaggiare sui propri automezzi di linea nelle tratte a lunga percorrenza verso Puglia, Campania, Calabria e Basilicata da tutte le città del Centro-Nord Italia servite (Milano, Trieste, Trento, Udine).

“Il servizio – dice l’azienda – permetterà così di rendere più semplici i ricongiungimenti dei profughi con i familiari che vivono in Italia o il raggiungimento di luoghi di ospitalità sicuri”.

Il servizio è già attivo, prenotando al numero telefonico 080.3112335. L’azienda ha provveduto a comunicare l’iniziativa anche ad alcune delle rappresentanze diplomatiche di Kiev nel nostro Paese perché possano informare dell’opportunità i propri cittadini in ingresso in Italia e assisterli nella fase di prenotazione.