Castellabate : Vivi San Marco presenta il programma eventi

Saranno 11 gli eventi che l’Associazione Vivi San Marco, con il Patrocinio del Comune di Castellabate, presenterà alla popolazione e ai turisti nel periodo primaverile ed estivo.

Un viaggio che fa tappa su tutte le zone della Frazione di San Marco di Castellabate e ne valorizza le sue bellezze;

Le tradizioni del nostro territorio, l’arte e la cultura, la gastronomia e la musica, la scienza e l’innovazione. Punti cardini per un’offerta turistica destagionalizzata, varia e sempre più appetibile per il turista che sceglie il nostro paese.

“Una Rivoluzione Culturale” che parte dal 20 Marzo ed arriva al 26 Agosto, dichiara il Presidente di Vivi San Marco Antonino Spinelli :

“Siamo molto orgogliosi della programmazione eventi che siamo riusciti a mettere in piedi. E’ sicuramente un salto di qualità per la nostra associazione vista l’importante rete di collaborazioni instaurata in tutto il territorio nazionale vedi AVI – Associazione Vinile Italiana di Milano, CANA – Centro Astronomico Neil Amstrong di Salerno, Radio Castelluccio di Salerno, il Cirque du Rue di Napoli e tutti gli artisti e le band musicali che ci hanno permesso di offrire alla popolazione e ai turisti un programma eventi di qualità. Allo stesso tempo però è anche una grande responsabilità visto l’importante investimento sostenuto in un periodo che resta purtroppo ancora incerto per via della pandemia.

Questo è il nostro biglietto da visita indirizzato ai tanti giovani, alle famiglie e alle diverse categorie del nostro paese;

che possa essere il punto di partenza per una maggiore consapevolezza delle nostre possibilità e lo stimolo per credere nelle potenzialità del nostro territorio.”

Ecco le date e gli appuntamenti del programma “Primavera – Estate 2022” di Vivi San Marco :

20/03/2022 Primavera al Mandrone (Via Aldo Moro).

23/04/2022 IV Palio Vivi San Marco (Porto).

01/05/2022 Concerto del 1 Maggio Queen of Bulsara (Piazza Comunale).

04/06/2022 Festa della birra artigianale (Corso Carlo De Angelis).

15/07/2022 Vini & Vinili (Pozzillo – Piazza Luna Rossa).

23/07/2022 Porto in Festa 4° edizione (Porto).

30/07/2022 Colours Party (Spiaggia La Grotta).

06/08/2022 L’Arte ri Pacci 3° edizione (Piazza Comunale).

10/08/2022 #Contatto – La notte delle stelle (Sentiero Naturalistico La Grotta).

19/08/2022 MiniExposizione Cilentana 6° edizione (Porto).

26/08/2022 Arrivederci Estate – Colorplay in concerto (Piazza Comunale).