Castellabate: il castello si illumina con i colori dell’Ucraina

Oggi, sul Castello dell’Abate, simbolo del Comune di Castellabate, si sono accese le luci blu e gialle, i colori della bandiera Ucraina.

Segno di forte solidarietà e vicinanza al popolo ucraino vittima di questa efferata violenza da parte della Russia.

“In Consiglio Comunale abbiamo espresso la più ferma condanna morale e politica per l’invasione dell’Ucraina e i bombardamenti delle città, riconoscendoli come atti ingiustificati e ingiustificabili, avvenuti in spregio al diritto internazionale, nonché la vicinanza e la solidarietà alla vittima di tali azioni, l’Ucraina.

Pertanto, abbiamo deciso di illuminare il simbolo di Castellabate con i colori della bandiera ucraina affinché il messaggio di pace lanciato dal nostro Comune sia visibile a tutti”, dichiara il Sindaco Marco Rizzo.