Acciaroli: prima tappa del tour Miss Lusso, il fascino della bellezza

Sabato 26 febbraio si è svolta la prima tappa del 2022 del Concorso di Miss Lusso, il fascino della bellezza organizzato, come sempre, dal patron Dario Marena, presso il Sirocco Terrace, Bistrot e Lounge Bar, sul lungomare della nota frazione di Acciaroli (Pollica).

L’evento presentato dal noto Benny Ronca e da Ida D.F., giovane esordiente come conduttrice ed ex Miss Lusso. Dopo i saluti iniziali ed una riflessione sugli anni della pandemia e sulla situazione attuale nell’est Europa, i presentatori hanno continuato spiegando il regolamento del Concorso e presentando la giuria, composta da: Francesco Perretta (vicesindaco di Salvitelle), Angelo Parisi (presidente Pro-Loco di Palomonte), Rosetta Massa (insegnante), Carla Marena (Irpinia24), Stefania Magno (tirocinante presso Info Cilento), Lucia Grieco (modella, Miss Mondo), Antonio Fiorillo (avvocato), Giuseppe Morrone (vicepresidente arbitri), Pierpaolo Greco (consigliere Comune di Battipaglia), Elvira Caggiano (modella, Miss Italia) e Noemy D.F. (responsabile della giuria e Miss Lusso della precedente edizione).

Come i membri della giuria, anche le cantanti che si sono esibite sono del territorio, ovvero Anna Veneziano e Marica Lina Bisogno, rispettivamente madre e figlia. Inoltre, ha preso parte alla serata anche lo staff di Artisti di strada.

Ecco le partecipanti

Dieci le partecipanti in gara, le quali divise in tre categorie: Miss Junior Lusso, Miss Lusso e Miss Over Lusso. Le protagoniste hanno indossato gli abiti della stilista Patrizia Pepe, forniti da Patrizia Gonnella. Hanno fatto il primo posto, aggiudicandosi coroncina e fascia: Manuela L., di Pozzuoli, nella categoria Miss Junior Lusso; Esterina Magno, di Agropoli, nella categoria Miss Lusso; Natalia Angelisi, di Maiori, nella categoria Miss Over Lusso.

Altre concorrenti premiate con fasce sponsor: Eliana M., di Petina, secondo posto nella categoria Miss Junior (irpinia24.it); Sabrina M., di Olevano sul Tusciano, secondo posto nella categoria Miss Junior (irpinia24.it); Ludovica A., di Eboli, secondo posto nella categoria Miss Junior (irpinia24.it); Gabriella A., di Battipaglia, secondo posto nella categoria Miss Junior (irpinia24.it); Martina D., di Pompei, secondo posto nella categoria Miss Junior (irpinia24.it); Giovanna Pesce, di Petina, nella categoria Miss Over Lusso (irpinia24.it); Elena Aragri, di Pozzuoli, nella categoria Miss Over Lusso (Miss Cinema).

Al termine della serata, l’organizzatore Dario Marena, dopo i ringraziamenti e dopo essersi complimentato con le partecipanti, ha parlato di una seconda tappa che si terrà nei prossimi mesi.

Partecipanti

Ida D. F., Dario Marena, Noemy D. F.









Giuria e cantanti