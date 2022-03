Oroscopo del giorno dopo: 2 marzo

Oroscopo del 2 marzo 2022:

Ariete (segno di fuoco) 21 marzo-20 aprile

In questo mercoledì di Sant’Agnese farai ogni sforzo per risolvere un problema centrale che sta dominando la tua vita da un po’ di tempo. Si tratta del tuo matrimonio o della tua relazione, che sta condizionando ogni aspetto del tuo vivere. È molto probabile che tu ti allontani dai tuoi obblighi sociali e persino finanziari per prendertene cura. Tuttavia, dovresti sapere che affrettarsi non risolverà nulla in modo costruttivo. La pazienza è la chiave qui. Nessuno è perfetto. Se il mondo sembra in pace, non vi è alcuna logica per provare una nuova porta quando si è contesi del primo. Non c’è fine ai desideri. Ma capisci che se solo tu sei stabile nella tua relazione, sarai in grado di canalizzare la tua energia per un domani migliore. Cerca di non ferire gli altri.

Le stelle consigliano: PAZIENZA

Toro (segno di terra) 21 aprile-20 maggio

Dedicate un po di tempo a voi stessi in questo mercoledì di Sant’Agnese: del resto vi state trascurando troppo e questo non va bene. Potreste sentire l’esigenza di avere degli attimi solo per voi che potrebbero essere speciali. Giove attraverserà per qualche istante la vostra giornata rendendola luminosa e facendovi cogliere qualche successo e delle soddisfazioni. Occorre cambiare look, decisamente. Non che il vostro non vada bene, ma se volete fare colpo su chi desiderate dovete adeguarvi. Oggi alcune vostre pene d’amore potrebbero essere mitigate : qualche buona notizia in arrivo potrebbe restituirvi il sorriso. Sognare un futuro migliore con la persona amata è lecito. Questo dice per te il tuo oroscopo.

Le stelle consigliano: RELAX

Gemelli (segno di aria) 21 maggio-21 giugno

In questo mercoledì di Sant’Agnese non esitate a risolvere un problema che vi affligge: cercate di affrontarlo a viso aperto e con coraggio . Potreste individuare, ad esempio, persone che vi potrebbero aiutare in questo. I nati di Venerdì troveranno nel partner un valido aiuto: spesso vi è sembrato distante, ma mai come oggi proverete quanto realmente vi ami e vi sia vicino. Misurate le parole che direte oggi e mettete a freno la vostra intemperanza: oggi è particolarmente pericoloso esprimere giudizi e sentenziare sugli altri. Qualcuno intorno a voi potrebbe approfittarne per mettervi in cattiva luce. Ottime prospettive se sei alla ricerca di un lavoro: devi però insistere. Meglio se sei nato di giovedì pomeriggio. Un amico sparla di te: fai attenzione.

Le stelle consigliano: TENACIA

Cancro (segno di acqua) 22 giugno-22 luglio

Cercate di conquistarvi la fiducia e il consenso dei colleghi o dei collaboratori in questo mercoledì di Sant’Agnese dimostrando di essere individui speciali su cui fare affidamento: siate anche estremamente riservati. Cioò che vi verrà confidato resti a voi. Venere oggi non vi favorisce affatto: molta freddezza con il vostro partner. Per i single la persona che vi interessa sembrerà lontanissima. Oggi un’avventura potrebbe finire: un rapporto clandestino o segreto potrebbe conoscere la parola fine. Questo perchè ci avete messo troppo il cuore e poco la ragione. Cercate, se accade, di farvene una ragione. Oggi la gelosia vi pervade in modo particolare : non riuscite a contenere la vostra gelosia e la vostra rabbia. Risentimenti. Siete in alto mare e non sapete come comportarvi. Fermatevi e riflettete.

Le stelle consigliano: PAZIENZA

Leone (segno di fuoco) 23 luglio-22 agosto

Termina le cose che hai iniziato in questo mercoledì di Sant’Agnese. Non essere pigro e metti a segno colpi importanti dandoti da fare di più. In serata potresti avere contatti con preti o persone molto devote. Una telefonata potrebbe significarvi che avete una nuova e buona opportunità: cercate di coglierla a volo. Chi ha un’attività privata o professionale cerchi di lavorare di più. Non è incolpando gli altri che le cose andranno meglio. Cercate di riflettere di più sui vostri errori. Ostentate sicurezza ma dentro di voi ci sono molte incertezze. Cercate di chiarirvi le idee per andare avanti con il piede giusto. Avrete bisogno di consigli da un amico o da una persona strettamente fidata: fidatevi anche del vostro buon senso e intuito in una scelta che sarete chiamate a fare! Questo dice per te il tuo oroscopo.

Le stelle consigliano: DETERMINAZIONE

Vergine (segno di terra) 23 agosto-22 settembre

Questo mercoledì di Sant’Agnese potrai discutere alcuni problemi importanti con i tuoi parenti. Cerca di essere amorevole e gentile nelle tue conversazioni. Se non riesci a gestire alcuna situazione, lasciala per il momento anziché esagerare. Partecipa alle riunioni di sera se vuoi alleggerire il tuo umore. Concentrarsi su questioni di fede e spiritualità sarà di tuo beneficio. Avrai bisogno di molta pazienza per trattare con il tuo partner oggi. Non prendere in considerazione ogni problema, perché questo potrebbe disturbare la pace e l’armonia nella tua relazione. Persino disaccordi minori e problemi trascurabili possono trasformarsi in gravi problemi. Il silenzio sarà d’oro oggi. Mantieni la calma e credi nella forza innata della tua relazione e anche questa fase passerà.

Le stelle consigliano: RISERVATEZZA

Bilancia (segno di aria) 23 settembre-22 ottobre

Dovete recuperare soprattutto la fiducia e la stima in voi stessi in questo mercoledì di Sant’Agnese. Ponete in essere ogni accorgimento per recuperarle. Siete così abituati a sacrifici e rinunce che non vi sembrerà vero, oggi, avere qualche colpo di fortuna e mille opportunità Giove vi guarda con affetto e vi sorride: sappiate approfittarne e iniziate a pensare positivo. Nessuno può togliervi niente senza che voi lo vogliate: quindi oggi, con estremo tatto ed educazione, affrontate una situazione che vi sta creando disagio e chiarite con una persona origine di questo disagio. Oggi tenete particolarmente a freno la lingua se non volete cacciarvi in situazioni imbarazzanti da cui sarà difficile poi uscirne. Non credete alle favole : oggi siate particolarmente concreti e restate con i piedi per terra.

Le stelle consigliano: FIDUCIA

Scorpione (segno di acqua) 23 ottobre-22 novembre

Questo mercoledì di Sant’Agnese potrai avere qualche problema con il tuo mezzo di trasporto. Se si sta svolgendo un lavoro importante, ricontrollare la modalità di trasporto alternativa e tenere pronto un piano di riserva. Potresti essere un pò agitato dall’interno. Ma non perdere la calma perché è solo una fase breve e passerà facilmente. Trascorri del tempo con la tua famiglia. Oggi godrai di un’atmosfera romantica completamente nuova e rinfrescante. Il calore dei tuoi rapporti più stretti pervaderà la tua giornata. Potresti sentirti particolarmente amoroso. Cogli l’occasione per goderti un po ‘di tempo di qualità con il tuo partner e creare bei ricordi. Oggi puoi fare qualcosa di speciale per il tuo partner e sarà molto apprezzato. Le persone single incontreranno probabilmente qualcuno di speciale oggi.ㅤ

Le stelle consigliano: SENTIMENTO

Sagittario (segno di fuoco) 23 novembre-21 dicembre

Rinviate ancora per un po un acquisto che avevate in mente: in questo mercoledì di Sant’Agnese bisogna essere particolarmente attenti al portafogli e risparmiare vi potrebbe fare sicuramente del bene. Evoluzione personale: ecco la sintesi di quello che vivrete di qui a poco. Prenderete delle decisioni importanti fidandovi del vostro istinto e frutto di queste evoluzione interiore. Gli avvenimenti di oggi potrebbero farvi riconsiderare alcune persone e valutare diversamente delle situazioni. Riuscirete a vedere a fondo di una situazione e concepire una diversa soluzione di un problema. Potreste ricevere oggi delle confidenze inattese, alcune delle quali vi lasceranno a bocca aperta. Qualche buona notizia sul fronte sentimentale. Oggi potreste smarrire qualcosa di importante: attenti a chiavi, preziosi e bancomat.

Le stelle consigliano: ATTENZIONE

Capricorno (segno di terra) 22 dicembre-20 gennaio

Questo mercoledì di Sant’Agnese avrai una lingua affilata ed una mente logica. Ma questa tua abilità potrebbe soffrire oggi a causa della tua natura insicura. Prova ad andare con il flusso invece di opporsi come sempre. L’esperienza ti insegnerà lezioni molto più degne che la sazietà del tuo ego non potrà mai. Più tardi sarai a tuo agio e sarai pieno di fiducia. Se tu fossi costante o avessi due menti su come impegnarti in una relazione, oggi sarai in grado di arrivare a una conclusione. Chi è coinvolto in una relazione può decidere di fidanzarsi o sposarsi. Un cambiamento nelle energie planetarie oggi può farti valutare la tua relazione in una nuova luce. Se prima avessi evitato gli impegni, oggi li accoglierai. Questo dice per te il tuo oroscopo.

Le stelle consigliano: FIDUCIA

Acquario (segno di aria) 21 gennaio-19 febbraio

Sarà probabile che scopriate una nuova fonte di potere inutilizzata dentro di voi in questo mercoledì di Sant’Agnese. Ti renderai conto che non ti serve né è probabile che tu riceva alcun aiuto esterno per affrontare i problemi che hai dovuto affrontare. Puoi facilmente affrontarli tutti da soli e in realtà c’è una fonte di forza in te su cui puoi fare affidamento. È tempo che tu faccia un passo indietro dai tuoi rapporti e dia un’occhiata al quadro più ampio. Sei diventato troppo aggrovigliato nel tuo atteggiamento grintoso e questo potrebbe averti fatto perdere di vista ciò che sei veramente fuori dalle tue relazioni. È tempo di rimuovere il disordine e giudicare le relazioni sulla base del merito con decisioni accurate. Questo dice per te il tuo oroscopo.

Le stelle consiglia: RIFLESSIONE

Pesci (segno di acqua) 20 febbraio-20 marzo

In questo mercoledì di Sant’Agnese Francesca amore e amicizia la giornata procederà quasi a gonfie vele per i nati tra le 8,00 e le 12,00 del mattino. Per gli altri un pizzico di monotonia e di noia. Chiarimenti e discussioni in arrivo: un problema potrebbe essere definitivamente risolto. O dentro o fuori. Risoluzione drastica! Abbiate fede nelle vostre capacità creative e curate che i vostri progetti futuri abbiano le basi necessari per poter essere sviluppati e concretamente fare in modo che il vostro futuro migliori, in tutti i sensi. Sarai distratto. Poca concentrazione. Meglio non fare cose noiose o che potrebbero darti delle noie in seguito. Evita litigi e scenate di gelosia. Chiarisci tutto con calma. Questo dice per te il tuo oroscopo.ㅤ

Le stelle consigliano: CALMA