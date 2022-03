La ricetta di Carnevale: ecco come preparare la lasagna alla cilentana

La lasagna, che viene preparata per tradizione a Carnevale, è uno dei piatti che unisce il nostro “Stivale” da nord a sud. Diverse sono le varianti ma sicuramente la contesa di questo gustoso piatto da sempre è tra l’Emilia Romagna e la Campania.

Un piatto di tale importanza che già nel Medioevo, veniva citato anche da Jacopone Da Todi e Cecco Angiolieri nei loro scritti. Le due differenze sostanziali sono nella sfoglia: una verde (agli spinaci) l’altra bianca.

Con ragù alla bolognese o napoletano e modernizzata con zucca, pesto, con carciofi o addirittura con il pesce, la lasagna rimane sempre un piatto molto apprezzato.

Ecco come viene preparata nel Cilento

Per la sfoglia: utilizzare farina di grano tenero 00 ed un uovo per ogni 100 grammi di farina. Impastare energicamente fino ad ottenere un panetto liscio ed omogeneo. Tirare la sfoglia fino ad avere uno spessore di circa 2mm o comunque a seconda del gusto personale.

Gli ingredienti per il ripieno della lasagna

Preparare un buon ragù alla Cilentana con sugo di pomodoro, olio extravergine di oliva, sale q.b. e carne mista. Per il ripieno preparare delle polpettine di carne di vitello grosse quanto un’oliva e friggerle; porle su carta assorbente.

Preparare le uova sode. In una teglia rettangolare fare uno strato di sugo ed adagiare sopra la sfoglia precedentemente scottata in acqua bollente salata, ripassare in acqua fredda ed asciugare. Iniziamo a condire con le polpettine, un po’ di ricotta di bufala, l’uovo sodo tagliato a pezzettini, mozzarella, salsiccia fresca o secca, cacio grattugiato, besciamella e di nuovo il sugo di ragù.

Continuare così per diversi strati finendo con uno strato di sfoglia e una grattugiata di cacio che andrà a formare una deliziosa crosticina. Cuocere in forno preriscaldato a 180° per circa 40/45 minuti. Lasciar riposare fuori dal forno per circa 5 minuti e servire.