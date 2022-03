Fondi Pnrr: Padula costituisce Unità di Progetto

L’Amministrazione Comunale di Padula costituisce un’Unità di progetto che avrà il compito di cogliere tutte le opportunità̀ offerte dal PNRR e le risorse del Next Generation EU, un programma che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale, migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori e conseguire una maggiore equità̀ di genere, territoriale e generazionale.

Il Next Generation EU messo in campo dall’Unione europea per rispondere alla crisi pandemica, rappresenta un’opportunità̀ imperdibile di sviluppo, investimenti e riforme nonché́ un’occasione per modernizzare la pubblica amministrazione, rafforzare il sistema produttivo e intensificare gli sforzi nel contrasto alla povertà̀, all’esclusione sociale e alle diseguaglianze, per riprendere un percorso di crescita economica sostenibile e duraturo rimuovendo gli ostacoli che hanno bloccato la crescita italiana negli ultimi decenni.

L’Unità di progetto del Comune di Padula – costituita dalla sindaca o da un delegato, dal responsabile di Area dell’Ente, dai dipendenti del Comune individuati dal responsabile di Area e da collaboratori esterni all’Ente – avrà il compito di analizzare il quadro normativo relativo al PNRR, monitorare i bandi, creare sinergie con altri enti e predisporre le schede di progetto.

«Si tratta di un organismo che ci dovrà supportare nell’elaborazione dei progetti– sottolinea la sindaca di Padula, Michela Cimino – per programmare il futuro di Padula, per sostenere una ripresa che sia duratura, sostenibile ed inclusiva».