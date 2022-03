Come cambia il food dopo la Pandemia e quali sono i format di successo

Fino ad alcuni anni fa, il settore del food in Italia, doveva fare i conti con numerose complicazioni logistiche e sistemi ancora molto lontani dalla digitalizzazione. Questi problemi sono stati in gran parte risolti durante l’esplosione della pandemia da Covid-19 e a causa delle numerose restrizioni imposte in tutto il mondo.

Il primo impatto sulla ristorazione e sul settore Food & Beverage è stato devastante, come per tutte le principali attività commerciali ed economiche, tuttavia, si è assistito ad una corsa verso soluzioni alternative e digitali.

La pandemia ha quindi modificato l’intero universo alimentare, dal produttore al ristoratore, fino al cambiamento delle abitudini di vita dei consumatori. Un cambiamento profondo, dettato da una serie di fattori, che ha guidato la nascita di nuove tendenze nel settore del food e del franchising ristorazione.

Alla luce di questo, nel seguente articolo verranno illustrate le nuove tendenze nell’ambito della ristorazione e di cosa tenere in considerazione se si desidera avviare un franchising nel settore ristorazione in linea con i trend del futuro.

Le nuove tendenze food post pandemia: come sarà il futuro

Tutte le domande su come cambierà il settore del food nel prossimo futuro iniziano ad avere delle risposte più che soddisfacenti, grazie all’introduzione di numerosi format e strumenti in grado di offrire tutte le soluzioni adatte ad affrontare qualsiasi situazione e crisi futura.

Senza dubbio, le tre parole chiave delle nuove tendenze saranno sicurezza, affidabilità e qualità. I nuovi format della ristorazione dovranno tener conto del cambiamento delle abitudini di consumo che potrebbero restare invariate ancora per molti mesi e bisognerà tener conto anche degli stati d’animo dei consumatori, che rappresentano il motore della ristorazione e gli attori principali di tutte le strategie di food marketing.

Coqtail Milano, una community italiana specializzata in ricerca di tendenze nel settore food & beverage, ha realizzato un’indagine molto accurata sui nuovi trend avviati durante il lockdown e nel periodo della ripresa, che testimoniano quali sono i format utilizzati per contrastare la crisi e le idee imprenditoriali in grado di sopravvivere a qualsiasi situazione.

4 nuove tendenze del food & beverage

L’indagine ha analizzato i dati di oltre 40 imprenditori e 400 consumatori, che hanno delineato 4 nuove tendenze della ristorazione in grado di resistere anche in futuro.

I nuovi format di ristorazione apprendono dal fast food

I servizi, le tecniche e l’organizzazione adottata dai fast food verranno applicate anche ad altre realtà di ristorazione, considerate come di un altro livello. Il format del fast food rappresenta uno delle poche categorie della ristorazione ad aver ottenuto un maggiore successo durante la pandemia e questo ha permesso ad altre tipologie di attività ristorative di scoprire, analizzare e adattare le logiche di somministrazione e le pratiche del fast food, pur mantenendo alta la qualità delle materie prime e del servizio.

Food on the go e vetrine pick up

Una delle nuove tendenze molto apprezzata e provata dagli imprenditori del settore permette di sfruttare gli spazi esterni, ove possibile, per intercettare la clientela di passaggio. Dei veri punti pick up che rappresentano una strategia vincente per le attività di ristorazioni urbane.

Delivery e take away continuano a regnare

Il boom del delivery e del take away durante la pandemia ha portato alla nascita di numerose attività in grado di offrire il servizio d’asporto e consegna a domicilio, ma non solo. Tanti format di ristorazione sia durante che dopo l’emergenza sanitaria, hanno continuato ad offrire servizi più sicuri per i consumatori, con la possibilità di ricevere i loro menu preferiti direttamente a casa. Questo format di tendenza, secondo gli esperti, continuerà ad essere una pratica vincente anche nel prossimo futuro.

Filiera corta

Il cambiamento dei consumi e dei gusti dei consumatori, ha portato ad un forte riavvicinamento legato al territorio. Sempre più attività food scelgono di introdurre all’interno del proprio menù degli ingredienti locali.

Si tratta del nuovo fenomeno della filiera corta, che vede come attori i piccoli produttori geograficamente vicini ai ristoranti, che permette ai consumatori di gustare dei prodotti locali non sempre disponibili sul mercato e al ristoratore di ottenere un miglior controllo sugli ingredienti.

Franchising ristorazione: le idee imprenditoriali di successo del futuro

Il settore della ristorazione in franchising è senza dubbio una delle categorie di franchising più vincenti e di successo, che ogni anno accoglie numerosi neo-imprenditori con tanta voglia di mettersi in proprio e ottenere un business vincente.

Ci sono tanti nuovi marchi che hanno approfittato dei cambiamenti rapidi dei consumatori e hanno avviato nuovi format, in linea con le tendenze citate nei paragrafi precedenti. Nuove idee imprenditoriali e strategie di food marketing che hanno contribuito ad aumentare il fatturato complessivo della ristorazione in franchising in Italia, che ad oggi ha un valore di circa 2 miliardi di euro.

A partire da questo 2022 e per il prossimo futuro, tutti coloro che vogliono avviare un’attività di ristorazione in franchising, devono necessariamente tenere conto delle nuove tendenze franchising e dei nuovi format nati in questi ultimi anni. Tra questi, troviamo dei sempre verde e delle novità molto interessanti:

Ristorazione robotizzata, la vera protagonista del franchising ristorazione, un nuovo format originale che permette di offrire un servizio interamente robotizzato con assenza totale di personale e, quindi, una riduzione dei costi non indifferente. Un’idea imprenditoriale nata all’estero e pian piano si diffonde anche in Europa.

, da quelle più tradizionali a quelle gourmet, un format di ristorazione caratterizzata da contaminazioni dai paesi esteri, innovazione e tanta creatività. Paninoteche e piadinerie, un sempreverde della ristorazione in franchising che si ripropone sul mercato con un’offerta più varia e ampia, caratterizzata da prodotti locali, di qualità e adatti ad una vasta categoria di consumatori. Sempre più marchi decidono di inserire in menù diverse proposte per celiaci, intolleranti al lattosio e vegani.

Ristorazione vegana, una categoria di ristorazione presente sul territorio italiano già da alcuni anni ma ad oggi rappresenta un format di franchising ristorazione estremamente di successo. Tutto questo è stato possibile grazie ai marchi storici del vegan food che hanno rivoluzionato il loro modo di comunicare e i loro menù, dettando nuove regole sul mercato.

Friggitorie, sempre più presenti e diffuse su tutto il territorio, rappresentano un’idea di business di successo e adatta a tutti i neo-imprenditori che vogliono mettersi in gioco con menù creativi, originali, legati al territorio o con contaminazioni estere.