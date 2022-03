Camerota: Marilena Fiore alla Direzione Provinciale del circolo PD

CAMEROTA. Oltre a Cristian Greco, giovane cilentano molto attivo sul comprensorio di riferimento e già membro della Direzione Regionale dei Giovani Democratici, entra a far parte della Direzione Provinciale del Circolo PD, anche Marilena Fiore.

Ecco le sue prime dichiarazioni

“Sono stata eletta componente della direzione Provinciale del PD di Salerno. Ringrazio di cuore chi ha creduto in me, in particolare la carissima amica Anna Petrone, il segretario provinciale Enzo Luciano.

Continuerò il mio impegno per il territorio in cui ho l’onore e la gioia di abitare, il Cilento; affinché possa essere sempre più un punto di riferimento per il turismo e la cultura della Campania e dell’Italia intera.

Il mio impegno nell’associazionismo proseguirà con la stessa determinazione e umiltà di sempre. Buon lavoro a tutti noi”– conclude.

Anche Cristian Greco, ha voluto esprimere la sua gratificazione, esponendo quelli che saranno gli obiettivi principali di questa entusiasmante e stimolante esperienza.

Il commento

“Sono stato Eletto nella Nuova Direzione Provinciale del PD di Salerno è per me motivo di grande orgoglio; una nuova e stimolante esperienza che arricchirà il mio percorso Politico.

Farò di tutto per onorare questo Incarico con quella dedizione al mio Partito che mi ha da sempre contraddistinto. Ringrazio il Segretario Provinciale Enzo Luciano per la Fiducia Accordatami.

Lavorerò con la consueta determinazione e con spirito di servizio per far prevalere al Centro dell’agenda Politica le Persone; con le loro aspettative, le loro inquietudini e i loro bisogni.

Metterò a disposizione le mie capacità e l’ascolto costante delle Comunità, dei circoli territoriali, luoghi basilari di aggregazione in cui costruire e consolidare relazioni e politiche di interconnessione territoriale.

Una forma-partito radicalmente democratica, che valorizzi, stando sul territorio e fra la gente, la ricchezza delle sue idee e delle sue sensibilità, in un Partito plurale, inclusivo e aperto.

Auguri di Buon Lavoro a tutti noi, ci aspettano sfide importanti e decisive per il futuro dei nostri territori“.