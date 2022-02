Sconfitta esterna per la New Basket Agropoli Paestum

Sconfitta esterna nella 7° giornata di ritorno per la New Basket Agropoli Paestum in trasferta contro New Caserta Basket. Con questa vittoria i casertani arrivano a 14 punti in classifica, mentre i cilentani restano a quota 16 punti. Per il match, New Caserta Basket approfitta del difficile momento della New Basket e dopo un inizio equilibrato, piazza una serie di parziali decisivi che non permettono al team di coach Lepre di rientrare in partita.

Nel secondo tempo i padroni di casa amministrano il vantaggio mentre i delfini non riescono a esprimere la loro migliore pallacanestro. Il punteggio finale è di 83-59.

Queste le parole di capitan Borrelli a fine match:” Siamo in uno stato psicologico difficile, in questo momento i risultati influiscono sul nostro stato mentale. Dobbiamo darci una scossa per giocare e rendere al meglio delle nostre potenzialità. Le squadre sotto di noi stanno recuperando punti importanti, e dobbiamo cercare di essere più continui nell’arco del match perché alcuni passaggi a vuoto permettono agli avversari di accumulare vantaggio e portare a casa le partite. Dobbiamo invertire questo trend negativo”.

Tabellini

NEW CASERTA BASKET: Wajsglus 28, Abete 14, Mastroianni 11, Chakir 8, Datuwei 7, Puoti 7, Crescenzi 3, Dodaro 3, Sabellico 1, Sveldezza 1.

NEW BASKET AGROPOLI PAESTUM: Borrelli 7, Mavric 7, Farese 8, Dell’Omo 10, D’Urzo, Norci 6, Lepre 11, Pekic 10.