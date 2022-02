Sala Polifunzionale di Roccadaspide, Auricchio chiede di quantificare i danni

Il vicesindaco di Roccadaspide, Girolamo Auricchio ha inviato una richiesta al Segretario Generale, Antonio Martorano, affinché venga dato incarico al Responsabile dell’Ufficio legale dell’Ente e al Responsabile dell’Ufficio Tecnico di quantificare il danno, che si aggirerebbe intorno ai centomila euro, causato all’ente comunale riguardo alla questione della Sala Polifunzionale di Roccadaspide, situata in Viale degli Ulivi.

Sala Polifunzionale di Roccadaspide: la vicenda

Le vicende legate alla Sala Polifunzionale rappresentano una questione annosa riguardo alla quale Auricchio ha chiesto di quantificare le spese che il Comune ha dovuto affrontare per fronteggiarla, ossia le spese legali, le spese in corso di liquidazione, la valutazione del danno subito per la mancata acquisizione dei terreni al patrimonio comunale della lottizzazione “Andria ed Altri” e quelle relative al danno d’immagine.

La richiesta del vicesindaco ha lo scopo di valutare eventuali azioni di risarcimento dei danni in sede Civile nei confronti di chi, direttamente o indirettamente, ha concorso a provocarli facendo un danno ai cittadini che, per anni, non hanno potuto usufruire dei servizi che la Sala Polifunzionale avrebbe potuto offrire, ma che non ha mai offerto poiché ancora oggi inesistente.

La questione relativa alla Sala Polifunzionale nacque molti anni fa in seguito all’esposto avanzato da un cittadino di Roccadaspide che si riteneva ancora proprietario di alcune piccole porzioni di terreno che erano state, invece, in passato cedute dallo stesso al comune nell’ambito di una convenzione di lottizzazione precedente, e per la quale aveva ottenuto, come previsto dai Piani di lottizzazione appunto, la possibilità di realizzare nuovi immobili.

Vi fu anche un tentativo di costituzione di parte civile da parte di alcuni altri cittadini, riuniti in comitato, richiesta che però fu dichiarata inammissibile dal Tribunale. Per la questione Auricchio, unitamente all’ex segretario Fernando Antico, fu assolto un anno fa in seguito ad una vicenda giudiziaria durata ben dieci anni e per cui, la Terza Sezione Penale del Tribunale di Salerno, lo ha ritenuto non colpevole.

Il commento

“Ho scritto al Segretario Martorano affinché si possa lavorare per individuare i reali responsabili della questione relativa alla Sala Polifunzionale. Con questa r ichiesta rispondiamo anche alle iniziative e alle azioni della minoranza intraprese proprio riguardo alla Sala Polifunzionale” ha affermato Auricchio.