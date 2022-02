Giornata mondiale malattie rare: Padula illumina la Chiesa di San Michele

Stasera il Comune di Padula illuminerà la Chiesa di San Michele Arcangelo con i colori delle malattie rare per aderire alla campagna di sensibilizzazione “Accendiamo le luci sulle malattie rare”, promossa da UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare.

La Giornata mondiale delle Malattie Rare rappresenta un appuntamento importante che promuove in tutto il mondo l’equità come accesso a pari opportunità che possano valorizzare il potenziale delle persone con malattie rare. Sebbene le patologie rare riguardino oltre 2 milioni di famiglie in Italia, 30 milioni in Europa e 300 milioni nel mondo, restano malattie spesso sconosciute ai più, sovente anche alla comunità scientifica, come nel caso delle ultrarare e delle malattie orfane di diagnosi.

Per questo motivo, oggi più che mai, è necessario portare l’attenzione di tutti su queste patologie affinché nessuno sia lasciato indietro, né dalla ricerca scientifica né dalle tutele sociali.