Anche le comunità religiose del Cilento e Vallo di Diano a sostegno dell’Ucraina

Anche le comunità religiose del Cilento e Vallo di Diano scendono in campo in favore dell’Ucraina. Domani, martedì 1 marzo, la Diocesi di Vallo della Lucania – Vicariato Foraneo Gelbison – Alento, ha promosso un’adorazione eucaristica per la pace in programma presso la Chiesa Santa Maria delle Grazie di Vallo della Lucania. La messa sarà trasmessa anche in diretta Facebook.

Ieri, invece, è toccato alla Diocesi di Teggiano – Policastro promuovere un celebrazione eucaristica per dire “no” alla guerra. L’iniziativa, fortemente voluta dal vescovo della Diocesi, Monsignor Antonio De Luca, è stata organizzata nella chiesa di San Michele Arcangelo a Padula.

Intanto in tutto il comprensorio si moltiplicano le iniziative di solidarietà in favore della popolazione ucraina. Al lavoro ci sono parrocchie, associazioni di volontariato ma anche società sportive come la Cilento Academy che ha avvertito forte l’esigenza di tendere una mano alla popolazione ucraina organizzando una raccolta di beni primari e necessari.

“Accompagniamo questi ragazzi nella loro crescita e cerchiamo di educarli all’accoglienza, all’ascolto ma soprattutto all’umanità. È un messaggio di solidarietà che non potevamo non cogliere”, dice la società.

Così da oggi 28 febbraio fino a giovedì 03 marzo, è stato allestito un centro di raccolta aperto dalle ore 17:00 alle ore 20:00 presso il Campo Sportivo “Ardisani” in loc. Ardisani, Bivio di Acquavella – Casal Velino.

Ecco cosa serve:

Farmaci e presidi medico-chirurgici ( bende, cerotti, lacci emostatici, antidolorifici, antiinfiammatori, acqua ossigenata, siringhe, mascherine monouso).

Prodotti per l’igiene e la pulizia personale (carta igienica, sapone, shampoo, salviette, assorbenti, spazzolini, dentifricio).

Cibo a lunga conservazione

( pasta, cereali, latte, biscotti, conserve).

Vestiti per bambini nuovi o usati puliti e coperte.

Per maggiori informazioni contattare i numeri:

335 5333967

371 3740522