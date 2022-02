Sapri: ecco le regole per sosta e parcheggi a pagamento

SAPRI. Definito dal comune di Sapri, retto dal sindaco Antonio Gentile, il regolamento riguardante le aree di sosta e di parcheggio, provvedendo a stabilire le tariffe dei parcheggi a pagamento.

Nello specifico l’Ente, ha provveduto a riorganizzare le aree di soste per esigenze organizzative e gestionali della Polizia Municipale.

Ecco nel dettaglio tutte le regole per la sosta

L’area di sosta in Via Verdi- parcheggio Ospedale- ora Piazza 28.07.1979 prevede una limitazione oraria della sosta: 60 minuti dalle ore 08:00 alle ore 20:00 per il periodo che va dall’1 maggio al 31 ottobre.

In Piazza Regina Elena, persiste il mantenimento del parcheggio disciplinato con disco orario- 60 minuti di sosta nei giorni feriali dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00, in concomitanza con l’apertura degli esercizi commerciali, il periodo è sempre dal primo maggio al 31 ottobre.

Anche per quanto riguarda Corso Umberto I- da Piazza Marconi a Corso Garibaldi- la sosta è disciplinata con disco orario per la durata di 60 minuti, nei giorni feriali dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00, dal primo maggio al 31 ottobre.

In Via Kennedy- da piazzale Padre Pio e fino all’accesso in Via Granozio, seguirà lo stesso orario, ma il periodo andrà dal primo maggio al 31 dicembre.

Le tariffe

Le tariffe variano a seconda del periodo e dalla fascia oraria, partono da € 2,00 per per il periodo che va dal primo maggio al 31 dicembre, 1,00 € per il periodo dal primo maggio al 31 ottobre.

Per quanto riguarda il Piazzale D’Annunzio- parcheggio Campo sportivo: fino al 31 dicembre e per la fascia oraria 08- 24, la tariffa sarà di € 0,50; per i residenti nel Comune di Sapri, parcheggio gratis, previo rilascio del permesso da richiedere al settore P.M.

In Piazza Marconi, invece, per la fascia oraria 08:00- 20:00, la tariffa sarà di € 1,00.

Campagna abbonamenti

Sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti: per i residenti over 65– o caregiver a servizio, certificato, di persone disabili/anziani il costo sarà di € 10,00 mensile e € 60 semestrale.

Per i residenti under 65, il prezzo sarà di € 30,00 mensile e € 180 semestrale. Per i non residenti, titolari di attività commerciali, impiegati o iscritti nei ruoli TARI/TASI con contratto, la tariffa sarà di € 40,00.