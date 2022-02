Ottati, accoglienza immigrati: recupero di beni pubblici ad uso sociale

OTTATI. E’ stato approvato il progetto definitivo per la ristrutturazione dei fabbricati per l’accoglienza degli immigrati; nell’ambito del progetto di Agricoltura Sociale e Housing Sociale, “Siamo fratelli nella nostra terra”.

Il programma per l’accoglienza immigrati

La Regione Campania, ha individuato il Comune di Ottati, guidato dal sindaco Elio Guadagno, come beneficiario degli interventi volti alla rifunzionalizzazione di beni pubblici; da destinare all’integrazione ed inclusione sociale e lavorativa dei migranti; vittime di caporalato e/o a rischio di coinvolgimento nei relativi circuiti, da localizzarsi in aree a rischio di spopolamento già interessate del fenomeno.

Il programma prevede una spesa complessiva pari a € 1.400.000,00 di cui € 941.696,97 per lavori e € 458.303,03 di somme messe a disposizione.

Il progetto sarà finanziato dal Ministero dell’Interno con il Protocollo “nuovi interventi per il rafforzamento della legalità, della sicurezza e della coesione sociale in Campania”; volto al recupero di beni immobili, anche con riferimento ai beni confiscati alla criminalità organizzata, per fini istituzionali o inclusione sociale; provvedere, altresì, all’inclusione lavorativa di soggetti “deboli”, garantendo anche un’inclusione nel mondo lavorativo, considerata la grave crisi economica. Gli Enti si impegnano anche ad assicurare progetti di assistenza e di integrazione nel territorio, al fine di avviare un processo di integrazione.