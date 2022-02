Gelbison-Lamezia: divisione della posta in palio al “Morra”

Si è tornati in campo nel pomeriggio di oggi per il ventiseiesimo turno del gruppo I di Serie D, il settimo del girone di ritorno. La Gelbison era di scena in casa contro il Lamezia allo stadio “Morra”: i rossoblù cercavano i tre punti dopo il pari rimediato nell’ultima uscita contro il San Luca. La gara dei cilentani, diretta da Dylan Marin di Portogruaro, termina 1-1con la squadra di Gianluca Esposito che sale a quota 51 punti al primo posto della classifica.

Gelbison-Lamezia: il primo tempo

La gara parte su ritmi gradevoli ma nessuna delle due squadre riesce a sfondare. Al 10′ Rusescu per gli ospiti su assist di Umbaca spedisce di pochissimo fuori. Al 19′ indecisione difensiva dei rossoblù con D’Agostino ad uscire alla disperata su Rusescu che calcia alto a porta sguarnita. La risposta cilentana giunge al 25′ con Sparacello che da ottima posizione viene chiuso però in angolo dalla retroguardia calabrese. Poco dopo la mezz’ora cambia il parziale con Oggiano che mette un pallone solo da spingere davanti a Gagliardi che sigla il momentaneo 1-0. Al 34′ ancora Gelbison in avanti su calcio piazzato dove Chinnici e Gonzales non trovano la deviazione giusta con palla che sfila sul fondo. Poco dopo, al 41,’ occasione prolungata del Lamezia in area vallese ma Gonzales anticipa tutti allontanando in fallo laterale. Il primo tempo si chiude con il pari calabrese: dopo un alleggerimento difensivo il Lamezia entra in area subendo fallo all’interno dei sedici metri. Dal dischetto Bollino non sbaglia nonostante il tentativo di risposta di D’Agostino.

La ripresa

Buon avvio dei padroni di casca che al 3′ cercano il jolly da fuori area con Pipolo, non preciso nella sua battuta a rete. Gelbison ancora pericolosa al 16′ con Graziani che dal settore destro si accentra tirando tra la selva di gambe calabresi. La reazione del Lamezia è timida e Provazza al 24′ prova ad incrociare senza dare la giusta forza al suo destro che non inquadra la porta. Al 31′ Faella si mette in proprio cercando di sfondare a sinistra prima di essere chiuso in corner mentre al 33′ Sparacello, servito da Faella, viene anticipato sul più bello. Dopo due minuti Provazza per gli ospiti entra sul versante destro sparando però sull’esterno della rete. A meno di dieci dalla fine doppio giallo per Graziani, che lascia in 10 i padroni di casa. Nel finale i rossoblù si chiudono portando a casa un punto prezioso.

Il tabellino

GELBISON-(3-4-3): D’Agostino, Pipolo (21′ st La Gamba), Gonzales, Gagliardi (18′ st Conti), Barbetta (18′ st D’Angelo), Chinnici, Marchetti, Fois (13′ st Graziani,) Ambro, Oggiano (11′ st Faella.), Sparacello. A disp: Petriccione, Ferrara, Cardore, Ortolini. Allenatore: Gianluca Esposito .

LAMEZIA-TERME (4-3-3): Lai, Salandra (31′ st De Marco), Sabatino, Rusescu (13′ st Haberkon), Bezzon, Tipaldi (23 Provazza), Sirignano, Maimone, Miliziano, Bollino, Umbaca (21′ st Corapi). A disp: Gentile, Miceli, Terranova, Da Dalt, Amenta. Allenatore: Salvatore Campilongo .

ARBITRO: Dylan Marin di Portogruaro (Sbardella-D’Alessandris)

Marcatori: Gagliardi 31′, Bollini 43′ (rig.)

AMMONITI: Bollino, Ambro, Fois, Salandra, Marchetti, Graziani Espulso: Graziani al 36′ st. RECUPERO: 2′ pt, 4′ st