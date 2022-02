Solidarietà all’Ucraina, Torraca espone la bandiera giallo-blu

TORRACA. Mentre prosegue l’offensiva russa voluta da Vladimir Putin, si moltiplicano le iniziative di solidarietà verso la popolazione dell’Ucraina.

Così come in altri paesi, la bandiera giallo-blu col tryzub, il tridente simbolo nazionale ucraino, da ieri, sventola, accanto a quella dell’Italia e dell’Unione Europea, anche sul balcone del Municipio di Torraca.

Un gesto dal profondo valore simbolico per ribadire il no alla guerra e a ogni tipo di aggressione verso uno Stato Sovrano.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dal consigliere Andrea Mancuso che insieme alla giunta e al Primo Cittadino di Torraca Francesco Bianco, vogliono, infatti lanciare un forte e unitario messaggio di pace e allo stesso tempo, di sostegno al popolo ucraino.

“Sgomento, tristezza, senso di impotenza. Questi i sentimenti che stiamo provando per quanto accade in Ucraina – dichiara il Sindaco Bianco – Nonostante questo momento buio, la speranza è che la diplomazia possa ancora fermare un conflitto che sta seminando morte e distruzione. L’auspicio è che questo conflitto si fermi, ricordando le parole di Pio XII, incise sulla Campana dei Caduti per la Pace di Rovereto: nulla è perduto con la Pace, tutto può esserlo con la guerra”.