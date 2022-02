Sessa Cilento: Comune punta ad un progetto per la rigenerazione urbana

SESSA CILENTO. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gerardo Botti, intende programmare interventi di rigenerazione sul territorio comunale; aderendo al progetto pilota redatto ed approvato dalla Comunità Montana “Alento Monte Stella”.

Le finalità del progetto pilota

Il progetto, nasce in risposta al bando indetto dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del luglio 2021. La Comunità Montana, come Ente capofila, provvederà a qualsiasi adempimento richiesto per la candidatura a finanziamento della proposta progettuale approvata.

Nello specifico, gli interventi ammissibili, dovranno riguardare “progetti infrastrutturali pubblici”, quindi creazione o ammodernamento di infrastrutture destinate, prevalentemente al bacino dell’utenza locale del Patto territoriale stipulato con altri Comuni.

Le progettualità, dovranno essere coerenti con le finalità e gli obiettivi del Progetto Pilota Cilento. Al fine di poter candidare a finanziamento la proposta progettuale, dovrà essere presentata anche un’apposita deliberazione degli Enti locali coinvolti nel progetto.

Il commento

“L’idea è quella di valorizzare e avviare un’accurata rigenerazione del territorio, interventi per la creazione o l’ammodernamento di infrastrutture locali, anche per uno sviluppo industriale per le imprese e i consumatori“- così fanno sapere dal Comune.