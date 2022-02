Sconfitta casalinga per la New basket Agropoli Paestum

Sconfitta nel recupero per la New Basket Agropoli della 11° giornata di andata, contro Basket Bellizzi. Comincia bene la New Basket con un parziale iniziale per il 7-1. Dopo pochi minuti i delfini sono costretti a perdere Pekic per infortunio. Gli ospiti però recuperano sfruttando l’ottima percentuale da 3 per il 10-10. Bellizzi chiude sul 17-20 il primo quarto.

Nel 2° quarto, i gialloblu allungano sul +8, mentre Agropoli non riesce a giocare con fluidità in attacco. Sul finire di quarto, i cilentani difendono con maggiore intensità e accorciano con due azioni in contropiede fino al 29-32. A fine primo tempo, il punteggio è di 33-35. Nel terzo quarto, Bellizzi riparte con più aggressività e si porta sul 37-48 con una tripla di Kaufmanis.

Gli ospiti approfittano della vena realizzativa del 24 e allungano sul +13. Il terzo parziale vede Bellizzi in vantaggio sul punteggio di 45-62. Nel 4° quarto, Bellizzi amministra il vantaggio e aumenta il divario sul 49-71 a 5′ dalla fine. Il punteggio conclusivo è di 59-74. Con questa vittoria Bellizzi sale a 22 punti, mentre la New Basket resta ferma a quota 16 punti.

Tabellini

New Basket Agropoli Paestum

Lepre 10, Pekic 3, Dell’Omo 7, Borrelli 13, Mavric 7, Niang 6, Farese 8, Norci, Cogliano, D’Urzo 5 .

All.re: Lepre

BASKET BELLIZZI: Trapani 10, Kaufmanis 29, Esposito 7, Granata 4, Truglio 5, Bentrad 5, Lazukic 2, Polito, Vitale 6, La Rocca, Scolpini 5 All.re: Sanfilippo