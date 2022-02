Ispani e Vibonati: accordo per i fondi Pnrr

VIBONATI. Un accordo tra i comuni di Ispani e Vibonati per partecipare ai bandi PNRR e avviare iniziative per lo sviluppo e la promozione del turismo. I due centri del Golfo di Policastro, guidati rispettivamente da Francesco Giudice e Manuel Borrelli, hanno dato siglato un protocollo d’intesa per la redazione di progetti locali per la rigenerazione culturale e sociale.

I finanziamenti arriveranno da parte del Ministero della Cultura nell’ambito degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Vibonati sarà il Comune capofila; Ispani si aggregherà e farà la sua parte per favorire azioni integrate.

I progetti da mettere in campo saranno nell’ambito del recupero del patrimonio storico, della riqualificazione degli spazi urbani, nella creazione di piccoli servizi culturali, per la promozione di nuovi itinerari o per sostenere le attività che possano rilanciare l’economia locale.

Il protocollo d’intesa punta a favorire azioni comuni per rilanciare il turismo. Il partenariato consentirà di realizzare quindi una serie di interventi che possano determinare percorsi integrati che uniscano il tradizionale patrimonio naturale a visite a centri storici e a siti culturali del territorio.