Il make up e le sue tendenze nel 2022: skinimalism e very peri

La moda cambia continuamente e gli aggiornamenti all’interno di questa prendono lo stesso ritmo dei nuovi materiali e delle soluzioni anti-spreco. Insieme alla moda, i prodotti per il make up si fanno sempre più strada, diventando indispensabili sia per grandi che per piccoli eventi. Il trucco del 2022 vede un forte tratto luminoso: già alla fine del 2021 il glitter durante le feste si accompagnava ad una sana skincare. A brillare infatti sono le pelli di donne che mettono come priorità la propria pelle, con nuovi trattamenti per il visto per mezzo di device delicati e per nulla aggressivi. La skincare diventa la base per un trucco che deve splendere su una tela pura: quella della nostra pelle. I punti saldi del make up 2022 risiedono nella luminosità e nel nude. Per raggiungere questo obiettivo, necessitano prodotti multitasking per lo skinimalism, ovvero una tendenza che induce tutte le donne, ma anche gli uomini, a capire l’importanza per la salvaguardia della propria pelle. Una maggiore consapevolezza sta maturando, insieme alla sensibilità verso prodotti che sono a basso impatto ambientale.



Il trucco full color e il very peri

Se da un lato la tendenza per il luminoso e il naturale si afferma con imponenza, dall’altro sul fronte occhi si manifesta la voglia di colorare. Gli ombretti infatti sono i veri prossimi protagonisti della nuova estate, con un andamento color block, chiamato anche da molti multicolor energy. Il blu e i toni che ricordano l’acqua saranno capaci di evocare la bellezza dei fondali del mare, insieme ai blu e alle varie tonalità del viola. Queste nuove nuance indicano forte personalità, rigore e occhi proiettati verso nuove sperimentazioni stilistiche. Quest’anno inoltre sarà decisamente l’anno del viola, il very peri è il colore selezionato dal pantone institute per rappresentare il 2022. Questo colore è un blu con una leggera punta di rosso, tirando fuori un viola che scandisce una nuova fase nella vita di ognuno di noi. Un colore carico di potenziale che, soprattutto sugli occhi, è perfetto per ogni iride. L’unico limite di questo colore risiede per chi ha delle occhiaie profondamente segnate perché, essendo un tono chiaro, tende ad evidenziarle. La tendenza al viola da un lato obbliga all’applicazione di un correttore giallo o arancio, nel caso in cui l’ombretto tenda di più sul bluastro. Nonostante i trend siano belli è fondamentale personalizzare: aggiungere qualche perlina non guasterà il vostro make up!

I rossetti più intensi del 2022

Il freddo non intende arricchire solo gli occhi, ma anche le labbra: i primi freddi dell’autunno tornano con i rossetti. Burgundy, shimmer o matt questi resteranno i principali tipi di rossetti dell’anno. A supportare questi rossetti ci sarà la voglia di un make up a lungo termine, motivo per cui le tinte saranno le vere protagoniste. Chi ama il trucco è stanco di vedere andar via il proprio rossetto dopo un solo pasto, si punta a make up duraturi che possano sopportare gli stress di un party o di una cena fuori con gli amici.