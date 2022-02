Castellabate, ecco il piano triennale delle azioni positive

Con Deliberazione di Giunta n. 20/2022 si è approvato il Piano Triennale delle azioni positive per le pari opportunità. Si tratta di un piano di durata triennale 2022-2024 che promuove azioni positive, ovvero misure temporanee e speciali per garantire pari opportunità tra uomini e donne.

Pertanto, gli obiettivi prefissati dall’amministrazione attraverso il PAP sono i seguenti:

1. Tutelare l’ambiente di lavoro da casi di molestie, mobbing e discriminazioni varie;

2. Garantire e promuovere le pari opportunità nel reclutamento di personale, nella formazione, aggiornamento e qualificazione professionale;

3. Facilitare l’utilizzo di forme di flessibilità orarie in specifiche situazioni di disagio.

“L’obiettivo è quello di attuare misure speciali per rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e donne nella Casa Comunale. Le nostre professioniste non devono essere in alcun modo penalizzate in quanto madri di famiglia o perché semplicemente appartenenti al genere femminile. Per questo è stato necessario approvare un Piano che prevedesse una serie di azioni positive a tutela delle donne lavoratrici”, dichiara il Sindaco Marco Rizzo.