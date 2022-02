Attrattività dei borghi: Sassano al lavoro per risorse Pnrr

SASSANO. L’amministrazione comunale di Sassano è al lavoro per la predisposizione della domanda progettuale per la manifestazione di Interesse finalizzata alla costituzione di un partenariato pubblico-privato nell’ambito del progetto Borghi PNRR (Intervento 2.1 “Attrattività dei Borghi”) “R.Ur.A.L. – Rigenerazione Urbana Ambientale Locale” previsto nel piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il progetto rappresenta una importante opportunità per la comunità sassanese in quanto finalizzato alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale del territorio per accrescere lo sviluppo, la sinergia e la promozione delle eccellenze locali con particolare attenzione alle ricadute occupazionali ed alla rivitalizzazione del tessuto sociale e culturale soprattutto del borgo antico.

In tale ambito, l’amministrazione comunale invita quanti, soggetti pubblici o privati, siano interessati a partecipare a tale iniziativa progettuale proponendo apposita manifestazione d’interesse.

La scheda della manifestazione di interesse dovrà essere inviata, con la documentazione richiesta, al protocollo del Comune di Sassano presso la Casa Comunale di via Croce, 25 – 84038 Sassano o tramite PEC all’indirizzo protocollo.sassano@asmepe c.it , entro le ore 13.00 del 01.03.2022.

