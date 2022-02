Impianto di selezione di Vallo Scalo verso riapertura: sperano i lavoratori

CASAL VELINO. L’impianto di selezione per il recupero del materiale da raccolta differenziata di Vallo Scalo tornerà operativo. La notizia è arrivata nei giorni scorsi (leggi qui), dopo che è stato aggiudicato l’intervento per realizzare i lavori che permetteranno la riapertura.

Impianto di selezione di Vallo Scalo: i lavori

Serviranno 60 giorni all’impresa aggiudicataria per progettare gli interventi ed altri 250 per eseguirli. Una buona notizia che dà una speranza anche agli operai che sperano ora di poter tornare al lavoro. L’impianto è stato acquisito dall’Eda Salerno; la gestione potrebbe poi essere affidata ad Ecoambiente che dovrebbe reintegrare i lavoratori.

Il commento

“Speriamo non sia l’ennesima presa per i fondelli da parte della politica regionale e locale – commenta l’ex dipendente del Corisa4 Giovanni Petillo – questo è l’ultimo capitolo di una telenovela a cui abbiamo assistito negli ultimi 20 anni. Sono sicuro che gli organi competenti tengano in considerazione le esigenze dei lavoratori e del territorio“.

Oggi i lavoratori lamentano mediamente venti mensilità arretrate.