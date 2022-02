«Sbancamento alle Saline»: esposto in Procura

CENTOLA. «E’ in atto un profondo sbancamento con pale meccaniche in area SIC del Parco nazionale in località Saline a Palinuro». A denunciarlo Paolo Abbate, attivista per l’ambiente che vuole vederci chiaro su quanto sta accadendo.

«Si tratta di un lavoro effettuato a lato di un hotel, e non essendoci tabelle sulla strada di inizio e termine lavori come prevede la normativa, si è inviato un esposto alla Procura di Vallo Lucania, al Parco nazionale ed al sindaco di Centola Palinuro, per conoscere se esistono tutte le autorizzazioni di legge», ha aggiunto.

L’area interessata si trova a pochi passi dalla costa, al confine nord di Palinuro.