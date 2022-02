Rifiuti a Persano: scatta la mobilitazione

«L’indifferenza dello Stato uccide più del cancro». È uno degli striscioni esposti questa mattina a Serre dove è partita la protesta per scongiurare l’arrivo dei containers carichi di rifiuti provenienti dalla Tunisia che dovrebbero essere stoccati nell’area di Persano.

«Saremo presenti in prossimità dei due ingressi che danno accesso al comprensorio militare di Persano per costituire dei presidi permanenti», aveva annunciato via social il sindaco di Serre, Franco Mennella, che questa mattina ha guidato la mobilitazione cui hanno aderito anche amministratori del comprensorio, cittadini, associazioni e comitati.

«Dobbiamo scongiurare l’ennesimo sciacallaggio che si vuole perpetrare alla nostra terra», ha ribadito Mennella. «Oltre che perseguire tutte le vie legali e amministrative, porteremo avanti ogni forma di protesta pacifica sul campo per scongiurare l’arrivo dei containers carichi di rifiuti», ha concluso il primo cittadino. Il carico nella mattinata di domani sbarcherà al porto di Salerno. Poi, salvo imprevisti o decisioni dell’ultimo minuto, partiranno alla volta di Persano.