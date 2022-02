Palinuro: tartaruga caretta caretta soccorsa e trasportata via mare a Napoli

È ritornata a riva la tartaruga caretta caretta che due volontari avevano trovato ferita sulla spiaggia delle Saline a Palinuro. L’animale era rimasto intrappolato in una rete da pesca ed era capovolta. Liberata, era stata rimessa in mare ma non è riuscita a prendere il largo.

Così è stata nuovamente recuperata dai volontari della protezione civile di Centola e affidata agli uomini della guardia costiera di Palinuro, guidati dal comandante Amalia Mugavero.

Sono stati loro a trasportarla via mare al centro Anton Dohrn di Napoli dove sarà curata e poi rimessa in libertà.