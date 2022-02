E’ made in Cilento il pullman della Salernitana

E’ made in Cilento il pullman del Salernitana. Il mezzo IVECO che trasporta Ribery e compagni in giro per l’Italia è stato messo a disposizione dalla Cosac.

A realizzare la grafica, invece, Carmine Trenga, un piccolo artigiano di un’attività nel cuore del Cilento. «Da 15 anni opero nel settore grafico, wrapping e stampa digitale, sono l’ideatore digitale e materiale della nuova veste grafica del Bus della U.S. Salernitana – spiega – Per me è stata una sfida ed un vero onore poter realizzare questa decorazione. Colgo l’occasione per ringraziare chi mi ha dato fiducia sperando di essere stato all’altezza.

Grazie in primis alla Cosat che mi ha affidato questo incarico, la Us Salernita 1919 e le autolinee Giuliano per la grande disponibilità».

Dal nero satinato a tinta unita si torna al granata, il pullman della Salernitana è stato “battezzato” già nella gara all’Arechi contro lo Spezia.

Torna a campeggiare in bella vista il colore sociale del club dell’Ippocampo. Denominazione e marchio sono presenti sia sui lati del mezzo, sia nella parte posteriore, con tanto di motto “macte animo”, tratto dal punto 4 dello statuto di fondazione risalente al 1919. Infine, in corrispondenza del bagagliaio, alcuni degli sponsor della Salernitana per la stagione calcistica 2021/22.

Durante le lavorazioni della grafica il bus è stato ospitato dalle Autolinee Giuliano di Sessa Cilento.