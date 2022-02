Agropoli: il centro-sinistra lavora all’unità

AGROPOLI. Un noto ristorante di località Moio è stato il teatro del primo confronto tra le forze di centro-sinistra che si sono ritrovate per un tavolo politico di discussione sulle prossime elezioni amministrative. E’ stato un vertice atteso dal quale sembrava dovesse emergere il nome del futuro candidato sindaco. In realtà l’appuntamento, convocato dal segretario del Pd Modestino Rosiello, ha rappresentato un modo per parlare di elezioni e dei trascorsi amministrativi, per discutere di politica e programmi per la città.

La nota condivisa licenziata a margine del tavolo (leggi qui) entra poco nei dettagli del confronto e gli stessi protagonisti non si sbottonano.

Tavolo del centro-sinistra: il confronto tra i partiti

Presenti, oltre ai rappresentanti del Pd con il sindaco Adamo Coppola, anche Psi, Italia Viva e Movimento 5 Stelle. Tutti i partecipanti hanno mostrato maturità approfondendo l’opportunità di unirsi in vista delle prossime amministrative.

Non sono emersi personalismi come invece era apparso alla vigilia, in particolare in virtù della nota di Elvira Serra, candidata di Italia Viva, con cui si annunciava la volontà di candidarsi autonomamente. Di fatto l’ex vicesindaco, aprendo al confronto, ha dato prova di umiltà e amore per la città, anteponendo i suoi interessi personali a quelli della comunità.

Lo stesso ha fatto il sindaco Adamo Coppola, che durante il tavolo avrebbe manifestato la voglia di avviare un percorso comune in vista delle prossime sfide che la città sarà chiamata ad affrontare, in particolare l’investimento dei fondi Pnrr.

Movimento 5 Stelle (presente con il consigliere Mario Pesca) e Socialisti (con il segretario Antonietta Tommasone e il consigliere Franco Di Biasi) pure hanno accolto l’invito alla discussione senza pretese, ma sottolineando la necessità di avviare subito il lavoro in vista delle prossime amministrative, lavorando su programmi e individuando le priorità per il futuro.

Il prossimo appuntamento

Il tavolo tecnico si rivedrà in settimana e sarà l’occasione per capire se effettivamente tutti i componenti dei partiti di centro-sinistra e le liste civiche di riferimento vorranno avviare un programma comune per la città. Significherebbe fare un passo indietro rispetto ad un inutile egoismo che determinerebbe soltanto un’ulteriore frammentazione della scena politica locale che inevitabilmente influirebbe anche sulla futura amministrazione.