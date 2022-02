Rifiuti a Persano, l’eurodeputata Adinolfi (FI): “Cancelliamo questo sfregio di De Luca al nostro territorio”

“Come si può immaginare di stoccare i rifiuti provenienti dalla Tunisia a ridosso di un’area naturalistica WWF di rilevanza internazionale? Nessun rispetto dalla Regione Campania per un territorio e i suoi cittadini. Sono aree che meriterebbero attenzioni diverse e, invece, si trovano quasi sempre a pagare per i disastri altrui”.

Così, in una nota, l’europarlamentare salernitana di Forza Italia, Isabella Adinolfi, interviene sulla decisione della Regione Campania di usare il sito militare di Persano per collocare i rifiuti provenienti dalla Tunisia, al centro di un vero e proprio intrigo internazionale che va avanti dal 2020.

“Non si può sfregiare così la bellezza di un territorio. La non classificazione dei rifiuti ci preoccupa ulteriormente perché potrebbe trattarsi di materiale pericoloso e, quindi, ancora più nocivo per un territorio a vocazione ambientale e agricola – conclude l’eurodeputata – Esprimo la mia vicinanza e il mio sostegno al sindaco di Serre, Franco Mennella, e a tutti i cittadini di Serre e della Piana del Sele. Il vicepresidente regionale Bonavitacola parla di una situazione temporanea, di pochi mesi, ma noi non ci fidiamo. Sappiamo bene, purtroppo, come queste emergenze poi si trasformano e durano anni. Cancelliamo questo sfregio di De Luca, difendiamo la nostra terra”.