Percorso GiovenTù: a Sapri giovani a confronto con i volontari della Croce Rossa

Ieri pomeriggio presso l’aula consiliare del Comune di Sapri si è tenuto il primo appuntamento di “percorso GiovenTù”, l’iniziativa della Croce Rossa Italiana rivolta ai Volontari con età compresa fra 14 e 32 anni. Esso ha come scopo quello di orientare e indirizzare il Giovane (non solo quella appena entrato nell’Associazione), favorendo, per quanto possibile, il suo sviluppo e la sua partecipazione attiva alla vita della società.

“È un percorso identitario, che parte dalla definizione dell’essere giovani all’interno della nostra comunità, per arrivare a comprendere appieno cosa significa essere giovani nella nostra Associazione, ma più in generale nel Movimento”, spiegano dal Comitato Croce Rossa di Sapri.

GiovenTù vuole essere un momento di confronto tra i Volontari CRI che si affacciano al mondo di Croce Rossa e che vogliono conoscere il ruolo che i giovani hanno all’interno dell’Associazione. Analizzando le potenzialità dei giovani e le vulnerabilità che incontrano nella vita quotidiana, i partecipanti saranno coinvolti in un percorso coinvolgente che li porterà a comprendere autonomamente come, attraverso la condivisione dei principi e delle metodologie di educazione alla pari, i Giovani di Croce Rossa Italiana riescono a promuovere la loro azione sul territorio ed essere agenti di cambiamento per l’Associazione e per la comunità nella quale vivono.

Il comitato locale di Sapri ha risposto presente con i suoi volontari giovani con a capo la referente giovani del comitato di Sapri, la Responsabile soccoritore Maria Antonietta C. Di Sapri.