New Basket Agropoli Paestum, vittoria con Salerno

Vittoria tra le mura casalinghe del “Palagreen” per la New Basket Agropoli Paestum nel 6° turno del girone di ritorno contro la Pallacanestro Salerno. Prestazione convincente per il team di coach Lepre che arriva con questo successo a 16 punti in classifica. I cilentani controllano il match sin dalle battute iniziali, allungando sul 15-7 sfruttando la transizione offensiva e un’ottima presenza a rimbalzo da entrambi i lati del campo dei lunghi bianco-azzurri. Nei minuti finali del parziale, i salernitani accorciano le distanze e il primo quarto si chiude sul 22-17.

Nel secondo quarto, la New Basket gioca con fluidità e intensità, l’atletismo di Niang e Dell’Omo permette secondi tiri ai delfini che allungano sul 28-19. Gli ospiti però sono in partita, e grazie a delle giocate da 3 punti riducono il margine fino al 43-37 di fine primo tempo. Alla ripresa, i ragazzi di coach Lepre continuano a imprimere il proprio ritmo di gioco, sacrificandosi in difesa e compiendo le scelte giuste in attacco.

Il terzo parziale si chiude sul 58-42. Nel 4°quarto, la New Basket non permette agli ospiti di riavvicinarsi, Pekic firma la tripla del +21 a 8 minuti dalla sirena finale. Nei minuti finali, i padroni di casa mettono al sicuro il match e conquistano una vittoria molto importante contro una diretta concorrente in classifica. Il punteggio finale è di 83-64.

Tabellini

New Basket Agropoli Paestum

Lepre 10, Pekic 22 , Dell’Omo 9, Borrelli 3, Mavric 11, Niang 18 , Farese 7, Norci 3, Bevilacqua, Cogliano, D’Urzo .

Coach: Lepre

Pallacanestro Salerno

Annunziata, Schettini, Beatrice 3, Scognamiglio, Melillo 15, Del Plato, De Martino 6, Markovic 8, Erra 12, Di Somma 8, Sammartino 12, Visnjic.

Coach: Monteleone