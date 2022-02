I Rolex sono alla portata di tutti?

Quando si parla di orologi di lusso, il primo pensiero va all’ampia gamma di proposte offerte da Rolex. Più di semplici orologi, ci troviamo di fronte a dei veri e propri gioielli di manifattura artigianale che sposa l’alta tecnologia. Pensiamo, infatti, che dietro ogni modello c’è uno studio accurato che va dal design alla meccanica. Ogni orologio segue alti standard di sicurezza e precisione, attestati da certificati autentici.

Ogni componente della cassa o del bracciale è curato nel minimo dettaglio, così come i movimenti. I materiali di realizzazione sono di alta qualità. Tutto ciò contribuisce a rendere tali orologi una vera e propria eccellenza nel settore della moda di lusso.

Sarà per tutte queste peculiarità che gli orologi Rolex fanno gola a tutti gli amanti di questa tipologia di oggetto. Vien da chiedersi allora se questi orologi possano finire solo nelle mani di chi può permetterseli oppure no.

Per rispondere a questa domanda bisogna fare alcune considerazioni. A guardare il prezzo sicuramente l’idea che prevale e che si tratti di gioielli destinati a pochi eletti. Parliamo di costi che arrivano a superare le decine di migliaia di euro. È vero pure, però, che l’acquisto può essere effettuato in vari modi.

In primis ci sono offerte periodiche anche considerevoli e allora può capitare che uno splendido Rolex Submariner , un classico tra gli orologi subacquei, possa essere acquistato ad un costo più vantaggioso su una piattaforma che si occupa di acquisto e vendita di orologi. In tal caso si possono trovare orologi nuovi, usati o addirittura vintage. Dunque un orologio come questo che può superare i 100.000 euro può essere acquistato anche ad un prezzo decisamente più vicino ai comuni mortali. La scelta, insomma, non manca!

È importante però che il portale sia sicuro e affidabile. Per verificare ciò è meglio raccogliere i dati del sito in questione e fare delle ricerche. Si consideri poi che i portali sicuri sono proprio quelli che, oltre ad avere tutti i dati aziendali ben visibili, mettono a disposizione del cliente uno staff altamente qualificato pronto a fornire assistenza su qualsiasi dubbio. La validità degli orologi viene poi verificata da un team di esperti che ne valutano la qualità. La procedura è snella e semplice.

Diverso per chi desidera acquistare presso una gioielleria. Si può fare richiedendo un finanziamento. Molte gioiellerie che danno questa disponibilità si affidano ad una partnership con aziende finanziare affidabili e certificate, come Findomestic, Compass etc…

Ci sarà ovviamente una fase preliminare in cui il venditore raccoglie i dati dell’acquirente e, dopo essersi confrontato con l’ente finanziario, è in grado successivamente di comunicare al cliente l’esito del prestito. In questo caso la procedura risulta più lunga, ma se il cliente ha le carte in regola per ottenere l’orologio l’esito sarà comunque positivo.

Se allora sognare non costa niente, acquistare un Rolex ha sempre un prezzo, ma è innegabile che queste alternative possano quantomeno essere prese in considerazioni dagli appassionati del genere che desiderano accaparrarsi almeno uno di questi gioielli.