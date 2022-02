Disinnesco bomba a Sapri: 18 strade evacuate, stop anche ai treni

SAPRI. Scatta il countdown per il 6 marzo, giorno in cui si procederà al disinnesco della bomba della Seconda Guerra Mondiale rinvenuta a Sapri, in località Timpone. Sono state ormai definite le procedure per il disinnesco e il piano di evacuazione che interesserà 18 arterie cittadine.

Disinnesco bomba a Sapri: le strade da evacuare

Nel dettaglio: Via Carducci (dal civico 84 a 120), via D’Annunzio, Vico D’Annunzio, via Ortega, via Mulino Vecchio (civico 18), via Pascoli, via Vespucci, via Gioia, via Pirandello, via Foscolo, Piazzetta San Carlo, via Montale, via Diana (civico 1-13 e 2-8), via Vittorio Emanuele (dal civico 1 a 29 e da 2 a 28), via Lentisco, via Mirtillo, via Agrifoglio, via Manzoni.

Le strade sono nel raggio di circa 500 metri dalla bomba. Chi vive in queste zone domenica 6 marzo tra le 6 e le 8 dovrà allontanarsi e non potrà rientrarvi prima della fine delle operazioni. Chi non sa dove andare riceverà la necessaria accoglienza. Attivo anche un numero WhatsApp: 3339945760.

Quanti hanno familiari o amici che li possano ospitare dal giorno precedente alle operazioni di disinnesco dovrà comunicarlo via WhatsApp. Durante l’interventi di disinnesco della bomba a Sapri sarà interrotto il traffico ferroviario e quello viario sulla Sapri – Lagonegro.