Piaggine: Comune punta alla realizzazione di un asilo nido

PIAGGINE. Approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica dei lavori per la realizzazione di un asilo nido comunale.

Nello specifico, l’Ente, guidato dal sindaco Guglielmo Vairo, intende realizzare l’asilo nido tra Via Madonna delle Grazie e Strada Comunale Chiova, per un importo complessivo pari a € 1.888.556,00; di cui € 1.260.000,00 per lavori.

Il Comune, punta a Fondi del Piano Nazionale di Ripresa a Resilienza (PNRR); pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole dell’infanzia.

“E’ nostra priorità, migliorare l’offerta formativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie; contribuendo, quindi, alla partecipazione al mercato del lavoro delle donne e la conciliazione tra vita familiare e professionale”– così fanno sapere da palazzo di città.