Omignano programma interventi di sistemazione dei valloni

Il Comune di Omignano, guidato dal sindaco Raffaele Mondelli, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “sistemazione idrogeologica ambientale dei valloni a valle della SS. 18 centro abitato di Omignano Scalo ” che prevede una spesa complessiva di € 985.616,67.

La legge 30 dicembre 2018 n. 145, prevede l’assegnazione di contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, con assegnazioni annuali a seguito di richieste degli enti; con Decreto del Ministro dell’Interno del 23/02/2021 è stato assegnato al Comune di Omignano il contributo di € 985.616,67 per i lavori in oggetto e pertanto l’Ente ha proceduto all’approvazione del progetto esecutivo.

L’intervento in programma è inserito nel Programma Opere Pubbliche 2021/2023 ed elenco annuale 2021 e verrà finanziato quindi con i fondi del Decreto Ministero dell’Interno del 23/02/2021.