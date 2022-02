L’Almanacco del 20 Febbraio 2022

Almanacco del 20 febbraio 2022:

Santi del giorno

Sant’Eleuterio di Costantinopoli (Martire)

San Tirannione (Martire)

San Zenobio (Sacerdote e Martire)

Sant’Eucherio di Orleans (Vescovo)

Sant’Ulrico (Eremita venerato ad Haselbury)

Beata Amata (de Corano) da Assisi

Etimologia: Eleuterio. Il nome deriva dal greco Eleutheros e significa ‘libero, indipendente’. L’onomastico viene festeggiato il 20 febbraio, in memoria di due Santi con lo stesso nome. Uno vescovo di Tourai in Belgio, martirizzato nel 531 dagli ariani, e un altro, sempre vescovo, che subì il martirio a Costantinopoli.

Proverbio del giorno:

Febbraio asciutto erba per tutto.

Aforisma del giorno:

Uno sviluppo soltanto economico non è in grado di liberare l’uomo, anzi, al contrario, finisce con l’asservirlo ancora di più. Uno sviluppo, che non comprenda le dimensioni culturali, trascendenti e religiose dell’uomo e della società nella misura in cui non riconosce l’esistenza di tali dimensioni e non orienta ad esse i propri traguardi e priorità, ancor meno contribuisce alla vera liberazione. (Giovanni Paolo II)

Accadde Oggi:

1872 – Inaugurato il Metropolitan Museum of Art di New York: Con la voglia di lasciarsi alle spalle gli orrori della guerra civile, l’America salutò nel 1872 l’inaugurazione di un museo che nel corso degli anni sarebbe diventato custode prezioso dell’arte d’ogni forma e tempo.

1816 – Prima a teatro de “Il Barbiere di Siviglia”: «A te fortuna, a te fortuna, a te fortuna non mancherà. Sono il factotum della città!». Recita così l’ultima strofa di “Largo al factotum”, un’aria tra le più popolari di sempre della lirica, che fece entrare nel mito Gioacchino Rossini e il suo capolavoro.

Sei nato oggi? Sei dotato di grande sensibilità, le tue intuizioni sono acute e i tuoi pensieri molto profondi ma spesso, per timidezza e per paura di non essere capito, non permetti agli altri di conoscere quel che davvero passa nel tuo cuore. Nel lavoro troppo spesso ti chiudi in te stesso ed assumi un atteggiamento rinunciatario: è davvero un peccato, perché con un po’ di determinazione in più potresti farti valere e ottenere la considerazione che meriti. Anche in amore cerca di non arrenderti troppo facilmente. C’è qualcuno, che potrebbe farti felice, che aspetta solo un tuo gesto.

Celebrità nate in questo giorno:

1967 – Kurt Cobain: Lo stile musicale grunge e la breve vita di eccessi, cui egli stesso pose tragicamente fine, lo hanno fatto entrare di diritto tra i maledetti del rock e tra le principali icone giovanili.

1988 – Rihanna: Un fenomeno planetario del pop e del rhythm and blues e una delle artiste più sexy della musica contemporanea. Nata a Saint Michael, nelle Barbados, Robyn Rihanna Fenty esordisce a soli 17 anni.

1966 – Cindy Crawford: Tra le top model più affascinanti di sempre e tra le più ricche in assoluto, con un patrimonio di oltre 100 milioni di dollari. Nata a DeKalb, nell’Illinois.

Scomparsi oggi:

2012 – Renato Dulbecco: Un pioniere della lotta contro il cancro e tra i massimi cervelli che l’Italia abbia conosciuto, si dedicò per ottant’anni alla ricerca scientifica e alla cura delle malattie genetiche.

1979 – Nereo Rocco: Nato a Trieste e qui morto nel 1979, è stato un calciatore e allenatore. A lui è intitolato lo stadio del capoluogo giuliano. Dal 1932 al 1942 è stato una mezzala di Triestina, Napoli e Padova. In Nazionale ha collezionato una sola presenza.