Inverno in crisi sulla nostra penisola. Insiste infatti l’Alta pressione sull’Italia con tempo soleggiato e decisamente mite per il periodo anche sul Cilento. Il freddo intenso resta lontano dal Paese. Vediamo in dettaglio le previsioni per il Cilento e Vallo di Diano nel week end.

SABATO: cielo poco nuvoloso o velato. Temperature in aumento e piuttosto miti di giorno.

DOMENICA: tempo ancora prevalentemente stabile su gran parte del territorio. Temperature al di sopra della media.