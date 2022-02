Budget esauriti: esami specialistici a pagamento

Nuovi problemi nella sanità campana. Superato il tetto di spesa mensile di struttura per la specialistica ambulatoriale nel privato accreditato, a Salerno e provincia.

“Ora bisognerà attendere il mese prossimo per poter nuovamente usufruire del ticket sanitario. Purtroppo una volta al mese ci ritroveremo a vivere questa situazione” spiega il dottor Bruno Accarino, rappresentante del settore Liberi Professionisti del Sindacato Nazionale Area Radiologia.

“Purtroppo la coperta è corta e non si può fare diversamente – prosegue – Mentre prima avevamo un sistema, giusto o sbagliato che sia, che permetteva che arrivati ad un certo punto dell’anno finivano i fondi e quindi il sistema si bloccava fino all’inizio del nuovo anno. Adesso abbiamo un sistema che non ci fa bloccare più nel mese di settembre o ottobre, ma ci blocchiamo ogni 15 giorni del mese. In sintesi non è cambiato praticamente nulla, ma è cambiato per i cittadini il tipo di disagio. Adesso lo vivono ogni 15 giorni del mese. Purtroppo questo non lo possiamo governare”.