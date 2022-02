SAN MAURO LA BRUCA. In considerazione dell’emergenza epidemiologica ancora in atto, il Comune ha decido di concedere in comodato d’uso gratuito un pc portatile agli alunni che hanno difficoltà ad affrontare la dad.

Per usufruirne le famiglie dovranno fare richiesta compilando il modulo presente presso gli uffici comunali. La consegna avverrà in base all’effettiva disponibilità dell’Ente.

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al numero 0974974010