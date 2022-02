Ordine dei commercialisti di Vallo della Lucania al voto

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vallo della Lucania ha reso noto che per i giorni 21 e 22 febbraio 2022, dalle ore 9,30 alle ore 18,00, è convocata, in sola modalità telematica, l’assemblea degli Iscritti all’Albo per l’elezione del Presidente e di 8 Consiglieri, del Collegio dei Revisori e del Comitato Pari Opportunità.

Dopo i diversi rinvii a livello nazionale, le elezioni dei commercialisti si svolgeranno per la prima volta “da remoto” per consentire a tutti gli iscritti, nonostante l’emergenza tuttora in corso, di partecipare alle operazioni elettorali.

Potranno votare tutti gli iscritti alle sezioni A e B dell’Albo, salvo gli iscritti nell’Elenco Speciale e coloro che risultano sospesi alla data dell’Assemblea elettorale.La procedura elettorale si svolgerà sulla piattaforma informatica Skyvote, indicata dal Consiglio Nazionale.