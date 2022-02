Mete di vacanza: il Parco del Cilento sul podio d’Europa

Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni sale sul podio d’Europa e si posiziona al terzo posto tra le mete di vacanza per gli amanti delle attività all’aperto. E’ quanto emerge dai Travellers’ Choice Awards di Tripadvisor. Il primo portale al mondo di recensioni di alberghi, bed and breakfast e ristoranti, prenotazioni di alloggi e altri contenuti relativi ai viaggi, con un po’ di anticipo rispetto al passato ha svelato le classifiche delle destinazioni migliori del mondo, il Best of the Best, a giudizio degli utenti.

Mete di vacanza: i premi Tripadvisor

I premi nascono dalla quantità e qualità delle recensioni e dai voti attribuiti agli hotel, ai ristoranti e alle attività delle varie mete. Il periodo di valutazione è compreso fra novembre 2020 e ottobre 2021.

I parchi

Alla voce mete di vacanza preferite per gli amanti delle attività all’aperto, le prime posizioni sono occupate dal Parco nazionale del vulcano Arenal in Costa Rica, Corbett in India, il Parco nazionale del Serengeti in Tanzania, la Riserva nazionale di Masai Mara in Kenya, il Parco nazionale di Kruger in Sudafrica.

Ma tra i grandi parchi del mondo figura anche il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni che si posiziona in tredicesima posizione su 25 destinazioni (qui la classifica).

Un risultato ancor più straordinario se ci si limita alla classifica europea. Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, infatti, è addirittura terzo, preceduto da New Forest e Snowdonia National Park, Regno Unito, entrambi nel Regno Unito.

Chiudono la top ten delle aree Parco di Islanda, Croacia, Spagna e ancora Regno Unito che figura in classifica con ben 4 aree parco. L’Italia, invece, piazza soltanto il Cilento tra le migliori destinazioni in Europa e nel Mondo.